В Ростове в двух квартирах оказались прописаны 147 человек.

В Ростове-на-Дону обсудили работу правоохранительных органов, сообщил в своем канале в МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь. В частности, речь зашла о борьбе с нелегальными мигрантами.
Юрий Слюсарь отметил, что сейчас активно идет борьба с так называемыми «резиновыми квартирами». Также он привел пример подобных нарушений. В частности, в Ростове нашли две квартиры, в которых фиктивно были прописаны 147 человек. На самом же деле эти люди никогда в них не проживали.
— Выявили также случаи массовой фиктивной прописки в садовом товариществе, — прокомментировал глава Ростовской области.
Он подчеркнул, что для того, чтобы таких ситуаций не возникало, нужны не только штрафы и аресты, но и условия, в которых такая массовая прописка будет технически невозможна.
— Главная задача, которую поставил перед правительством, - ликвидировать бюрократические лазейки, — добавил губернатор.
