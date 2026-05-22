В Новочеркасске наращивают мощности по ремонту пассажирских локомотивов

Новочеркасский электровозостроительный завод провел модернизацию мощностей по ремонту тягового подвижного состава. В ходе рабочего визита на предприятие заместителя генерального директора ОАО «РЖД» - начальника Дирекции тяги Дмитрия Пегова об этом доложил генеральный директор предприятия Евгений Гридасов.

В ходе визита обсуждалась разработка перспективных локомотивов, импортозамещение узлов и агрегатов действующих серий электровозов, а также содержание и ремонт двухсистемных пассажирских электровозов ЭП20 и магистральных грузовых электровозов ЭС5К «Ермак».

Отмечается, что с 2023 года НЭВЗ ведет комплексную модернизацию системы ремонта локомотивов, включая пассажирские электровозы ЭП20. Благодаря обновлению производственной базы, замене технологического оборудования, выстраиванию работы с поставщиками и формированию стратегического запаса комплектующих удалось значительно сократить сроки выполнения ремонтных работ.

- Мы выстроили процесс в соответствии с постами, то есть рабочими позициями, специализирующимися на выполнении конкретного вида работ – от разборки и мойки до окраски, испытаний и сдачи. Создан внутренний цикл, в рамках которого устранены все потери. Каждые десять дней мы передаем заказчику один локомотив, - рассказал Евгений Гридасов.

Флагманский ЭП20, созданный на предприятии, — первый в РФ серийный электровоз двойного питания, способен водить пассажирские поезда со скоростью до 200 км/ч. Он обеспечивал перевозки на Олимпиаде-2014 и ЧМ-2018, сегодня работает на шести магистралях страны.

Дмитрий Пегов отметил, что стабильность отрасли и комфорт пассажиров, особенно в летний сезон, напрямую зависят от качества ремонтов, которые сейчас выполняет производитель.

Особое внимание представители железной дороги уделили новым разработкам Новочеркасских электровозостроителей. Среди новых разработок предприятия — маневровый электровоз ЭМКА2 и магистральный грузовой 2ЭС9.

ЭМКА2 — первый в России гибридный электровоз постоянного тока с асинхронным приводом и бортовым накопителем энергии, полностью из российских компонентов. 2ЭС9 с асинхронным приводом способен вести составы до 7,1 тыс. тонн и ориентирован на работу на Восточном полигоне РЖД.