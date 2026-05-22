В Аксайском районе женщину будут судить за гибель работника от удара током

Жительницу Аксайского района обвиняют в нарушении охраны труда, повлекшем смерть человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Аксайского района Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летней местной жительницы. Ее обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое случайно привело к гибели человека. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По версии следствия, женщина отвечала за безопасность при производстве бетонных изделий на территории поселка Щепкин. Она допустила использование работником неисправного инструмента. В результате мужчина погиб от удара электрическим током.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Зимовниковском районе мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы покататься