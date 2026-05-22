Гибель двух собак на Соленом озере в Батайске проверит полиция

В Батайске на Соленом озере погибли две собаки, полиция проводит проверку. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

При мониторинге интернета сотрудники полиции обнаружили публикацию о гибели двух собак в районе Соленого озера в городе Батайске. На место происшествия оперативно выехали полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе донского Главка.

В данный момент по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства гибели животных, а также возможные причастные к инциденту лица.

– По итогам проверки будет принято процессуальное решение, – сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Денис все еще с нами»: Жительница Новочеркасска потеряла жениха за 10 дней до свадьбы и семь лет растит его сына