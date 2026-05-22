В Ростовской области 26 мая запретят продажу алкоголя в магазинах

В День последнего звонка в Ростовской области запретят продажу алкоголя в магазинах.

В Ростовской области 26 мая в День последнего звонка вводится полный запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах. Это связано с проведением выпускных мероприятий в городских округах и муниципальных районах региона. Об этом предупредили на сайте донского правительства.

Запрет установлен областным законом. Он не распространяется на продажу алкоголя в местах общественного питания, а также на магазины беспошлинной торговли.

Индивидуальные предприниматели, которые продают пиво, сидр, пуаре и медовуху, также могут делать это при оказании услуг общественного питания.

