Экспорт зерна из Ростовской области вырос на 33%

После падения в 2025 году Ростовская область нарастила экспорт зерна на треть.

На общественном обсуждении в Законодательном Собрании Ростовской области, посвященном итогам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», заявили о значительном росте поставок зерна. Об этом говорится на сайте Законодательного Собрания Ростовской области.

За первые месяцы 2026 года экспорт зерновых вырос примерно на 33%, и регион имеет все шансы вернуть первое место в России по этому направлению.

Из-за неблагоприятной погоды в прошлом году экспорт зерна снизился, и область заняла второе место в стране. Однако в этом году ожидается хороший урожай. При этом около 70% всего донского экспорта уходит в азиатские страны, включая Турцию, Китай, Индию, Бангладеш и Израирь. Кроме зерна, регион традиционно лидирует в России по экспорту сельхозтехники, подсолнечного масла, бобовых, лакокрасочной продукции и труб. Вырос также экспорт машиностроения и химической продукции.

