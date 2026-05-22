Квалификационная коллегия судей Ростовской области приостановила отставку шестерых судей

Шестерым бывшим судьям в Ростовской области приостановили отставку.

Квалификационная коллегия судей Ростовской области приостановила отставку шести судей. Речь идет о бывших судьях, включая экс-председателя Советского районного суда Ростова и еще четырех человек.

Ранее Верховный суд оставил в силе решение по делу ростовских судей. Следствие считает, что участники группы из числа бывших и действующих судей брали деньги за вынесение выгодных решений. Дела были разного характера: гражданские, административные и даже уголовные.

