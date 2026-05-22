НовостиОбщество22 мая 2026 17:57

Сети, изъятые у браконьеров на Дону, отправят бойцам в зону СВО

Более 500 запрещенных орудий лова изъяли у браконьеров на Дону за два месяца операции «Путина-2026»
Екатерина ПОПОВА
Более 500 запрещенных орудий лова изъяли у браконьеров на Дону за два месяца операции «Путина-2026».

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

За почти два месяца операции «Путина-2026» полиция возбудила 136 уголовных дел о браконьерстве. У правонарушителей изъяли более 500 запрещенных орудий лова и 38 плавсредств. Об этом рассказали полицейские во время выездной пресс-конференции.

Из водоемов за этот период было извлечено более 20 километров сетей, свыше двух тысяч раколовок и более шести тысяч крючков для вылова краснокнижных осетровых. Ущерб водным биоресурсам превысил шесть миллионов рублей. В естественную среду было выпущено более тысячи рыб и свыше 11 тысяч раков.

Изъятые у браконьеров сети теперь направят военнослужащим в зону специальной военной операции, где сети будут использовать для защиты от вражеских дронов.

