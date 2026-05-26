Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 26 мая

Света не будет в десятках многоквартирных домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 26 мая затронут десятки адресов, и сотни жителей останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Мечникова, 81/3, 128;

- проспект 40 лет Победы, 27Д, 13А, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11, 37Г, 37/3, 37/5, 37/7, 37/8, 37/9;

- улица Вересаева, 103В, 105/3, 105/4, 107;

- улица Доватора, 146/2, 146/4, 146/5, 146/10;

- улица Жданова, 2/7;

- улица Цезаря Куникова, 14-26 и 11-25;

- улица Орджоникидзе, 2-32 и 1-39;

- переулок Ашхабадский, 1-37;

- улица Горская;

- улица Немировича-Данченко, 1-39 и 2-40;

- переулок Ставропольский, 2-8, 1.

С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:

- улица 11-я, 33-43 и 66-76;

- переулок Доломановский, 93-109, 94-104, 110/55;

- улица Текучева, 162-182 и 91-107;

- улица Народного Ополчения, 139-151 и 186-202;

- улица Нефедова, 44, 58/115;

- переулок Гвардейский, 72/91, 72А.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области ввели ограничения на посещение лесов до 11 июня

В лесах Ростовской области до 11 июня ограничили пребывание дончан и въезд машин (подробнее)