После развода ростовчанка отправилась в кругосветку без денег

Ростовчанка путешествует по миру автостопом уже 11 месяцев и зарабатывает уличными выступлениями в Китае.

Жительница Ростова уже 11 месяцев путешествует по миру без стабильного бюджета и билетов. Сейчас она находится в Китае. И это девятая страна ее маршрута. До этого она побывала в Грузии, Армении, Иране, ОАЭ, Омане, Пакистане, Камбодже и Вьетнаме. Передвигается женщина в основном автостопом. Об этом сообщает «Городской Репортер».

В Китае женщина зарабатывает на жизнь уличными выступлениями, чтобы накопить на билет в Южную Америку. Ночует в палатке, у местных жителей через сервис поиска жилья или в дешевых хостелах. За время путешествия с ней случилось много необычного: нападение с ножом на водителя, предложение руки и сердца в Дубае через пару часов знакомства, полеты на параплане. А в Пакистане она дала 11 интервью на местном телевидении.

Кстати, идея у дончанки появилась после развода, а примером послужила книга о путешествиях без денег.

