Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 29 мая

Отключения света в Ростове на 29 мая затронут десятки домов и тысячи жителей, которые останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Спросили, где в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Козлова, 53-61 и 54-60;

- улица Нефедова, 59-61;

- переулок Братский, 117-123, 146;

- переулок Доломановский, 116, 118, 115-121;

- улица Балакирева, 1-25, 2-22, 32-34;

- улица 1-я Кольцевая, 13-25 и 36-52;

- улица 2-я Кольцевая, 11-59 и 28-42;

- улица Профсоюзная, 85, 87/2, 89, 180-214;

- площадь Рабочая, 1, 12А;

- улица Степана Разина, 8-14;

- улица Губаревича, 1-37 и 2-42;

- улица Скачкова, 1-3;

- переулок Олимпийский, 17-25 и 4-12;

- улица Чапаевская, 5;

- переулок Чухновский, 24-28;

- улица Ясная, 1/214.

С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:

- улица Зенитчиков, 37-65 и 40-62;

- переулок Гвардейский, 78-106;

- улица Козлова, 30-52 и 29-51;

- улица Коровкина, 48-78 и 47-79;

- улица Дранко (16-я улица), 64-102 и 77-127;

- переулок Доломановский, 111-133;

- улица Нефедова, 27-52 и 34-42.

С 10:00 до 12:00 отключения пройдут в домах:

- улица Калинина, 23, 25А, 25Г, 32А, 1-31;

- улица 2-я Кольцевая, 95-109 и 92-102;

- улица 3-я Кольцевая, 76-92, 92/36, 89-101;

- улица 4-я Кольцевая, 43-61 и 38-62;

- улица 3-я Баррикадная, 24.

