В Ростовской области отменили ракетную и беспилотную опасность утром 23 мая

Ночью над Ростовской областью сбили вражеские беспилотники.

Утром 23 мая в Ростовской области были отменены режимы ракетной и беспилотной опасности. Экстренные предупреждения перестали действовать на всей территории региона, о чем местные жители были проинформированы через SMS-рассылку на мобильные устройства.

Сигналы тревоги сохранялись в области на протяжении минувшей ночи.

Согласно данным, опубликованным ранее главой региона Юрием Слюсарем, силы противовоздушной обороны вели работу по отражению воздушной атаки. В результате боевого дежурства вражеские беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в Матвеево-Курганском и Тарасовском районах.

