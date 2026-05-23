НовостиОбщество23 мая 2026 4:41

В Ростовской области отменили ракетную и беспилотную опасность утром 23 мая

В Ростовской области сняты введенные ночью ограничения из-за угроз с воздуха
Дмитрий КУТЕПОВ
Ночью над Ростовской областью сбили вражеские беспилотники.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 23 мая в Ростовской области были отменены режимы ракетной и беспилотной опасности. Экстренные предупреждения перестали действовать на всей территории региона, о чем местные жители были проинформированы через SMS-рассылку на мобильные устройства.

Сигналы тревоги сохранялись в области на протяжении минувшей ночи.

Согласно данным, опубликованным ранее главой региона Юрием Слюсарем, силы противовоздушной обороны вели работу по отражению воздушной атаки. В результате боевого дежурства вражеские беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в Матвеево-Курганском и Тарасовском районах.

