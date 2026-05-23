НовостиОбщество23 мая 2026 5:51

В систему «грузового каркаса» Ростова добавят несколько улиц

В Ростове с 1 мая выявили более 600 нарушений проезда грузового транспорта
Дмитрий КУТЕПОВ
В Ростове расширяют зону действия «грузового каркаса».

В Ростове расширяют зону действия «грузового каркаса». В администрации города сообщили, что в текущем году в проект включат несколько новых улиц.

Планируется организовать специальный маршрут для движения грузовиков, который пройдет по улицам Малое зеленое кольцо, Днепропетровская, Панфиловцев, Вятская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная и Орская. Это сделано, чтобы убрать транзитный поток большегрузов с территории микрорайона 2-й поселок Орджоникидзе.

Также в мэрии напомнили, что с 1 мая в центре города возобновлена фиксация нарушений правил проезда грузового транспорта. За это время камеры зарегистрировали свыше 600 таких случаев.

