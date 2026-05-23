В Ростовской области предлагают ввести штрафы за сбор краснокнижных грибов

В случае принятия закона он вступит в силу 1 сентября.

В Законодательное собрание Ростовской области 20 мая поступил законопроект, предлагающий установить административную ответственность за уничтожение и сбор грибов, занесенных в Красную книгу региона. Инициатива зарегистрирована губернатором и подготовлена министерством природных ресурсов и экологии области.

Документ корректирует статью 4.3 областного закона «Об административных правонарушениях». В действующей редакции норма касается только редких видов животных и растений. Проект расширяет ее действие на грибы.

Согласно поправкам, наказание будет грозить за уничтожение краснокнижных грибов, а также за действия, способные привести к их гибели. Кроме того, под запрет попадают добывание, сбор и хранение таких грибов, их частей без соответствующего разрешения либо с нарушением выданных условий.

При этом уточняется, что действие областного закона не будет распространяться на грибы, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации.

Предполагается, что в случае принятия закона он вступит в силу 1 сентября 2026 года. Помимо изменений в Кодекс об административных правонарушениях, поправки также внесут в областные законы «Об охране окружающей среды в Ростовской области» и «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области» — в части замены термина «растения» на «растения и грибы».

