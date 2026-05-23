Днем 23 мая жителей Ростовской области предупредили о беспилотной опасности

Предупреждения о воздушной атаке дончане получили в СМС-оповещениях.

Днем 23 мая на мобильные устройства жителей Ростовской области поступили экстренные СМС-уведомления. Власти региона проинформировали население об угрозе беспилотной атаки с воздуха.

В тексте сообщений дончан призвали незамедлительно проследовать в укрытия.

— Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! — говорилось в полученных СМС-оповещениях.

Напомним, что ранее, по итогам минувшей ночи, губернатор Юрий Слюсарь докладывал о воздушной атаке. По его словам, БПЛА были сбиты в Матвеево-Курганском и Тарасовском районах.

