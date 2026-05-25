За один день в Ростовской области под машины попали трое детей

В Ростовской области за один день случились три аварии с участием детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

В субботу, 23 мая возле дома № 35/2 на 26-линиии в Ростове водитель за рулем «Фольксвагена Поло», по предварительным, данным сбил семилетнего пешехода. Ребенок перебегал проезжую часть дороги из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП он получил травмы.

В этот же день около дома № 496 в поселке Новосветловский Октябрьского района водитель на «Опель Вектра», по предварительным данным, не заметил из-за встречного автомобиля восьмилетнего велосипедиста и допустил на него наезд. Мальчика с телесными повреждениями увезли в больницу.

Кроме того, на улице Просвещения, 33 в станице Мишкинской Аксайского района водитель, управлявший «Ниссаном Лиф», по предварительным данным, сбил семилетнего ребенка, который перебегал дорогу. В результате тот получил травмы.

- Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшим несовершеннолетним пешеходом, - говорится в сообщении ведомства.

