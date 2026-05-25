В Ростовской области за сутки, 24 мая потушили семь пожаров

В Ростовской области за сутки потушили семь пожаров.

В донском регионе за сутки, 24 мая потушили семь пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения ликвидировали последствия пяти дорожно-транспортных происшествий. Всего за сутки на разные ЧП выезжали 96 сотрудников МЧС на 24 единицах спецтехники.

Напомним, что ранее, за сутки 23 мая сотрудники МЧС потушили 11 пожаров, пять загораний сухой растительности и приняли участие в устранении последствий трех ДТП. В этих ЧП два человека погибли, столько же удалось спасти.

