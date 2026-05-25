НовостиОбщество25 мая 2026 11:28

В Ростове изменят четыре автобусных маршрута и отменят два из-за низкого пассажиропотока

Екатерина ПОПОВА
В Ростове сократят маршрут электробуса №88.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове хотят изменить четыре маршрута общественного транспорта, а два отменить. Решение было принято на заседании по обсуждению Стратегии транспортного развития города.

Так, на Западный больше не будет ходить электробус маршрута № 88. Его сократят до Главного вокзала, но продлят с восточной стороны до Центрального автовокзала. Вместо него пассажиров будут перевозить новые автобусы-гармошки, которые до конца мая выйдут, в частности, на маршрут № 16.

Отменен также маршрут № 90А из-за низкого пассажиропотока, а еще маршрут № 67А из-за дублирования другими. Трамвай № 4 будет ездить до площади Химиков вместо Сельмаша.

