Свыше 100 студентов ЮРГПУ (НПИ) приняли участие в открытой лекции по технологиям ИИ

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

21 мая более 100 студентов ЮРГПУ (НПИ) приняли участие в открытой лекции «Искусственный интеллект: промтинг, инструменты, ИИ-агенты». Спикером выступил руководитель отдела развития платформенных решений и сервисов банка «Центр-инвест» Сергей Задорожный. Эксперт на реальных кейсах показал студентам, как современные нейросети трансформируют рутинную работу и превращают многостраничные официальные документы в удобные аудиоподкасты, наглядные презентации и инфографику.

Особое внимание на лекции уделили сравнению инструментов для генерации контента и техникам промтинга. Студенты не только разобрали преимущества разных языковых моделей, но и получили практические навыки составления эффективных запросов к нейросетям.

Ключевым блоком встречи стала цифровая безопасность. Эксперты банка предостерегли участников от передачи личных и корпоративных данных в открытые нейросети, а также подробно остановились на феномене «галлюцинаций» ИИ — ситуациях, когда алгоритм генерирует недостоверную информацию.

- Искусственный интеллект — мощный помощник, но не истина в последней инстанции. Любые данные, полученные от нейросети, требуют критической проверки. Наша задача — научить будущих специалистов использовать ИИ осознанно и безопасно», - отметил Сергей Задорожный.

Живое общение с примерами из реальной банковской практики и элементами юмора вызвало активный отклик аудитории: студенты включились в дискуссию и задали эксперту десятки уточняющих вопросов о работе ИИ-агентов и ассистентов.

Банк принимает активное участие в подготовке молодых специалистов: создал Центр искусственного интеллекта в РГЭУ (РИНХ), является индустриальным партнёром ЮФУ по программам ДС и ТОП-ДС федерального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», совместно с ДГТУ участвует в работе учебно-проектной лаборатории «Разработка игр и интеллектуальные технологии», проводит конкурсы проектов «Цифровой портрет региона», «Траектория обучения», «ИИ в курсовых и дипломных работах».

С февраля 2026 года специалисты южно-российского банка бесплатно провели 20 интенсивов по обучению искусственному интеллекту 700 госслужащих более 30 министерств и ведомств правительства Ростовской области, администраций городов и районов Дона. Главный принцип использования специалистами и клиентами банка возможностей ИИ остается при этом неизменным: «Интеллект может быть искусственным, но ответственность остаётся персональной!».