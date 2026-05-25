В Ростове построят участок трассы «Орбитальная-2» за 3,7 млрд рублей

Новый участок «Орбитальной-2» обойдется в 3,7 млрд рублей.

Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика для строительства участка автодороги «Орбитальная-2». Трасса пройдет от районной магистрали №2 до улицы Обсерваторной. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Заявки на конкурс принимаются до 4 июня. Начальная цена контракта — 3,7 миллиарда рублей.

Подрядчику предстоит построить четырехполосную дорогу длиной пять километров, а также железобетонный мост через реку Темерник. Также нужно будет перенести газопроводы, сети водоснабжения, канализации и линии электропередачи. На финальном этапе проведут компенсационную высадку деревьев.

