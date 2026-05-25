На Дону сто многодетных семей получили деньги по земельным сертификатам

С начала 2026 года средства земельного сертификата получили 100 многодетных семей Ростовской области. Об этом сообщается на сайте донского правительства.
Всего в этом году планируется обеспечить ими более 600 семей. На эти цели в бюджете заложено более 600 миллиона рублей.
Программа реализуется на Дону с 2020 года за счет областного бюджета. За это время средства земельного сертификата были перечислены более четырем тысячам многодетных семей на сумму почти 2,3 миллиарда рублей.
Как напомнили в правительстве, с 2024 года право на меру господдержки распространяется на тех, кто состоит на учете для бесплатного предоставления земельных участков во всех муниципалитетах Дона. Размер земельного сертификата в 2026 году составил 912 тысяч 200 рублей. Эти деньги можно направить на покупку квартиры, строительство дома, погашение жилищного кредита. Для получения сертификата нужно подать заявление в «Агентство жилищных программ».
