На поддержку профессиональных спортклубов в Ростовской области выделили 500 миллионов рублей

Правительство Ростовской области направит гранты девяти профессиональным командам на подготовку к соревнованиям.

Правительство Ростовской области выделило 500 миллионов рублей из бюджета на финансовую поддержку профессиональных игровых команд региона. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Средства предназначены для подготовки и участия клубов во всероссийских и международных соревнованиях.

Министерство по физической культуре и спорту провело конкурсный отбор, по итогам которого заключено девять договоров с победителями. Среди получателей — футбольный, хоккейный и гандбольный клубы, а также команды по регби, волейболу и другим видам спорта.

Перечисление средств планируется до конца месяца.

