В Ростове врачи спасли иностранца со смертельно опасным заболеванием. Фото: ЦГБ имени Н.А. Семашко.

Ростовские врачи спасли иностранца, заболевшего ботулизмом. Об этом сообщает ЦГБ имени Н.А. Семашко.

В приемное отделение больницы доставили 50-летнего мужчину с жалобами на нарушение глотания, опущение век, мышечную слабость. Пациент оказался гражданином другой страны и накануне прибыл с Родины. Врачи заподозрили у мужчины ботулизм и ввели противоботулиническую сыворотку. Однако им не удалось избежать грозного осложнения - острой дыхательной недостаточности. В течение 40 дней пациент находился в реанимационном отделении, более 20 дней на ИВЛ.

Постепенно мужчина смог самостоятельно приоткрыть глаза, потом —поднять голову и сделать глоток воды. Спустя 37 дней врачи-реаниматологи констатировали полное восстановление тонуса дыхательной мускулатуры и самостоятельного дыхания. Иностранца перевели для дальнейшего лечения в инфекционное отделение.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области выявили первый случай смерти от ботулизма

В Ростовской области житель погиб от отравления домашней рыбой (подробнее)