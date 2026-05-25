Жители Ростовской области смогут увидеть интересные астрономические явления в июне

Не обязательно иметь телескоп, чтобы наблюдать интересные астрономические явления.

Жители Ростовской области смогут наблюдать интересные астрономические явления в июне. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал заведующий обсерваторией парка имени Максима Горького в Ростове Николай Демин.

По словам специалиста, 9 июня ожидается соединение Венеры и Юпитера в созвездии Близнецов. Пронаблюдать явление можно будет вечером в западной части небосвода сразу после захода Солнца.

12 июня можно будет увидеть выравнивание (парад) трех планет Солнечной системы: Меркурия, Венеры и Юпитера. Для этого лучше всего выехать за пределы города и найти место с открытым юго-западным горизонтом.

29 июня ожидается микролуние – полнолуние, совпадающее с апогеем орбиты Луны. Видимый размер спутника Земли в моменты микролуния примерно на 10% меньше, а яркость – на 25% ниже, чем во время обычного полнолуния. Происходят микролуния примерно 2-3 раза в год.

