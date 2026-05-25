НовостиОбщество25 мая 2026 17:16

Жители Дона проявляют повышенный интерес к службе в войсках беспилотных систем

Контракт на службу в войсках БпС подписывают студенты от 18 до 25 лет
Марина ЮРЬЕВА
У жителей Ростовской области растет интерес к службе в войсках БпС.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области сотрудники пункта отбора на военную службу по контракту отмечают особый интерес у жителей к недавно созданным войскам беспилотных систем (БпС). Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

По словам офицера Максима Фатальникова, среди желающих служить в войсках БпС есть и студенты от 18 до 25 лет. В целом же, требования к кандидатам такие: возраст от 18 до 35 лет, высшее или среднее профессиональное образование.

Контракт заключается сроком на год, по завершению которого военнослужащий может уволиться из Вооруженных сил. Также все кандидаты направляются исключительно в подразделения войск БпС. Перевод осуществляются только с личного согласия военнослужащего и решением Министра обороны Российской Федерации.

