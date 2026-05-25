Жители Дона и Кубани забыли в поездах больше полутора тысячи предметов

За четыре месяце пассажиры СКЖД забыли более 1630 предметов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С января по апрель на вокзальных комплексах Северо-Кавказской железной дороги пассажирам вернули более 1630 предметов. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Чаще всего путешественники забывали в поездах дальнего следования сумки с вещами, мобильные телефоны, наушники, зарядные устройства, а также головные уборы, очки, зонты, обувь. Среди необычных вещей были парик и чайный сервиз.

Больше всего предметов возвращено на вокзалах Адлер (369), Ростов-Главный (310), Сириус (217), Новороссийск (167).

- Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» на официальном сайте ОАО «РЖД», - говорится в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане и жители других городов забыли в поездах шесть с половиной тысяч вещей

С начала года пассажиры забывали в поездах мобильники, игрушки и даже дрель (подробнее)