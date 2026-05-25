В Ростовской области 25 мая сняли угрозу ракетной и беспилотной опасности.

В Ростовской области вечером 25 мая объявили отбой беспилотной и ракетной опасности. Об этом жителям сообщили в РСЧС.

Как ранее рассказывал «КП-Ростов-на-Дону» спасатель международного класса Сергей Мовсаров, оповещения рассылаются для того, чтобы люди приняли максимальные меры для безопасности: своей и близких.

Если человек заметил или услышал беспилотник на улице, важно немедленно покинуть зону его прямой видимости. Следует избегать использования мобильной связи, GPS-устройств и радиоаппаратуры, так как их сигналы могут привлечь внимание.

При падении БПЛА необходимо держаться на расстоянии не менее 100 метров, укрываясь за зданиями или деревьями. Находясь в помещении, ни в коем случае нельзя подходить к окнам и выходить на балкон. Летящие осколки стекла — наиболее частый источник травм.

При очередном объявлении угрозы БПЛА специалист рекомендует переместиться в коридор, ванную комнату или другое пространство у несущей стены. Если есть возможность, нужно спуститься на нижние этажи или в подвал, на парковку.

