В общественный совет донского минтранса включили блогеров и урбанистов

В общественном совете при донском минтрансе впервые участвуют блогеры. Фото: Марина ЮРЬЕВА.

В донском регионе состоялось первое заседание общественного совета при министерстве транспорта Ростовской области. Впервые в его работе участвуют урбанисты, блогеры, общественные активисты. Об этом сообщает донское правительство.

В состав совета вошли также представители транспортных компаний, IT-эксперты, специалисты по безопасности дорожного движения. На первом заседании обсуждались основные направления работы на ближайшее время. Среди приоритетов – реализация национальных и регпроектов, таких как «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Развитие общественного транспорта» и «Безопасность дорожного движения».

