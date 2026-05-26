В Ростовской области за телефоны на ГИА могут оштрафовать учителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Ростовской области педагогов предупредили: если организатор экзамена пронесет в аудиторию телефон, его оштрафуют. Об этом сообщил замгубернатора региона Андрей Фатеев.

Он напомнил, что во время ОГЭ и ЕГЭ учителя выступают в роли организаторов. Им запрещено иметь при себе средства связи — так же, как и школьникам. Связь разрешена только в штабе пункта проведения экзамена.

Для взрослых нарушение обернется не пересдачей, а административной ответственностью. Среди возможных мер — штраф, а для должностных лиц еще и дисквалификация.

