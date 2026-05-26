В Ростовской области за сутки из ДТП спасли девять человек

Для оперативной работы в течение дня привлекались 132 специалиста МЧС. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 25 мая, подразделения МЧС Ростовской области оказали помощь девяти людям, попавшим в беду на дорогах. Все они были спасены во время ликвидации последствий пяти аварий.

Помимо выездов на ДТП, огнеборцы справились с девятью пожарами в домах и постройках. Также в регионе зафиксировали и потушили один очаг горящего сухостоя.

Для оперативной работы в течение дня привлекались 132 специалиста и 33 машины спецтехники.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

Читайте также

«Ты никчемная!»: В Ростове беременная мать двоих детей оказалась в больнице после побоев мужа

Многодетная мать из Ростова сбежала от тирана и полностью изменила свою судьбу (подробности)