Завотделом института стран СНГ: экспорт оружия говорит о мире между Арменией и Баку

Производство собственного оружия активизировалось на фоне карабахского конфликта. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Решение Еревана экспортировать оружие показывает, что Армения не опасается нового противостояния с Баку. Это мнение в разговоре с RTVI высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

О том, что Армения впервые в истории продала оружие собственной разработки, заявил министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян. Получателями стали две страны, их названия не раскрыли. Сумма сделок — несколько миллионов долларов. Конкретные цифры и виды вооружений не сообщаются.

Евсеев назвал решение армянской стороны как минимум преждевременным. Оборонно-промышленный комплекс в Армении был развит с советских времен. Производство собственного оружия активизировалось на фоне карабахского конфликта. Однако сам факт экспорта означает, что Пашинян не ждет новой конфронтации с Азербайджаном.

Эксперт пояснил: если бы война была близка, экспортировать вооружения было бы странно. При этом он не исключил, что Пашинян, учитывая напряженные отношения с ОДКБ, в случае давления со стороны Баку может сделать ставку на защиту США и ЕС. Особенно в вопросе Зангезурского коридора. Однако у Евсеева есть сомнения на этот счет.

