В Ростовской области подросток наступил на удлинитель, получил удар током и погиб

Прибывшие медики не успели спасти ребенка - мальчик скончался на месте. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в понедельник, 25 мая, простились с подростком, который погиб от удара током. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

Известно, что трагедия прозошла в одном из сел Ростовской области. По словам источника, 24 мая, 14-летний мальчик, наступил на удлинитель для электроприборов и получил удар током. Пострадавший скончался на месте до прибытия медиков.

По словам знакомых, школьник недавно перешел в девятый класс, он был старшим ребенком в семье.

Напомним, перед началом летних каникул особенно важно напомнить детям о правилах пожарной безопасности. Особенно об эксплуатации электроприборов, которые можно использовать только при условии их полной исправности.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельная лампа: В Ростовской области вынесли приговор пенсионерке, которая не уследила за внуком

В Ростовской области ребенок погиб из-за лампы, которую смастерила его бабушка (подробнее)