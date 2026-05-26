Ассоциация туроператоров России: отели решают, снижать ли цены на отдых

О возможности понижения цен на путевки рассказали в АТОР. Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Туроператоры не могут снизить цены в одностороннем порядке — решение остается за отелями. Об этом в беседе с RTVI заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Так он прокомментировал заявление коллеги о том, что участникам отрасли осенью придется урезать цены минимум на 30%. Причина — падение спроса и недозагрузка отелей.

— Что значит «придется»? Никто никому не должен, — сказал Ромашкин.

По словам эксперта, ситуация на рынке неоднородна. Одни регионы в плюсе, другие в минусе.

— Спрос в Сочи упал на 15–20%. Зато Анапа выросла на 40%. В целом по Краснодарскому краю наблюдается небольшой плюс — около 5%, и туроператор с широким ассортиментом может компенсировать падение одних направлений ростом других.

Однако снижать цены без согласия отелей невозможно. У туроператоров нет запаса по цене, чтобы делать это самостоятельно. Большинство платформ синхронизированы с ценами объектов размещения в реальном времени. Если отель в Сочи снизил цену, через три минуты она обновится на сайте.

— Здесь мяч на стороне отелей, — пояснил Ромашкин. — Сами отели не всегда заинтересованы в больших скидках. Иногда выгоднее продать меньше, но дороже, чем распродать все за копейки. Прибыль может оказаться нулевой.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Такси за 20 рублей, жареные скорпионы на ужин и секрет стройности: Что удивило ростовчанку во время поездки в Китай

Ростовчанка рассказала о ценах и особенностях путешествия в Китай (подробнее)