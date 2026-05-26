НовостиПроисшествия26 мая 2026 12:13

Бабушка с внуком до смерти избили инвалида в Кемерове и попали под суд

Татьяна ТИХОНОВА
Нападавшие напали на мужчину, будучи в состоянии опьянения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове бабушка с внуком до смерти избили инвалида-колясочника. Об этом сообщает издание vse42.ru.

Трагедия произошла в Кемеровском округе. 58-летняя женщина и ее несовершеннолетний внучатый племянник были пьяны. Они напали на мужчину, который сидел на диване.

Женщина ударила инвалида, потом к ней присоединился юноша. Пострадавший скончался в больнице.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, мотивом нападения стала внезапная личная неприязнь. Со слов женщины, поводом послужили оскорбления со стороны инвалида. Подросток пояснил, что мужчина нецензурно ругал его двоюродную бабушку и не реагировал на замечания. Во время избиения женщина пыталась остановить племянника, но он не слушал, так как был зол.

Суд приговорил женщину к четырем годам колонии общего режима. Подростка отправили в воспитательную колонию на 2 года и 8 месяцев.

