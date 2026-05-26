Должница по алиментам в Кузбассе спряталась от приставов в ванной

Приставы нашли женщину в ванной.

В Кузбассе должница по алиментам пряталась от судебных приставов в ванной. Об этом рассказывает издание vse42.ru со ссылкой на региональное Управление ФССП.

В отделе судебных приставов Ленинска-Кузнецкого, Полысаево и района находилось три производства о взыскании алиментов. Общая сумма долга превысила миллион рублей. Женщина не платила своим троим детям и скрывалась.

Приставы пришли к ней домой, но не застали. Затем они выяснили адрес ее сожителя и отправились туда. Мужчина открыл дверь и заверил, что должницы в квартире нет. Однако сотрудники все же осмотрели помещения. Женщину обнаружили в ванной комнате.

Ее доставили в отдел. В отношении должницы составили протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» КоАП.

