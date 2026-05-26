Сотрудников нескольких финансовых организаций наделили правом сбивать БПЛА

Финансировать защиту будут сами объекты. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Госдума наделила несколько финансовых организаций правом сбивать беспилотники. Как сообщает RTVI, закон принят во втором и третьем чтении единогласно и поддержан 385 депутатами.

Член комитета по обороне Андрей Колесник заявил: — Все должны защищать Родину. Камнем отбросился — уже хорошо, — заявил член комитета по обороне Андрей Колесник.

В первом чтении право сбивать дроны хотели дать только сотрудникам Банка России и Российское объединение инкассации Центрального банка Российской Федерации. Ко второму чтению список расширили — в него включили Сбербанк.

Работники этих организаций смогут пресекать полеты беспилотников. Они вправе подавлять сигналы управления, воздействовать на пульты, а также повреждать и уничтожать аппараты. Финансировать защиту будут сами объекты.

Раньше такими полномочиями обладали ведомственная охрана, Росгвардия, МВД, ФСБ, ФСО, СВР и ФСИН.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школа операторов будущего: Как в ЮВО готовят элиту беспилотных систем

Оператор и инструктор БпЛА объяснили, как проходит обучение управлению дронами (подробнее)