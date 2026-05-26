Ростовская область вошла в число лидеров по явке в первый день предварительного голосования

Ростовская область продемонстрировала высокую активность жителей в стартовый день предварительного голосования «Единой России». Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. С 25 по 31 мая жители вместе со всей страной выбирают кандидатов, которые представят политическую силу на предстоящих осенних выборах в Госдуму.

В числе первых свое мнение выразил Герой России, ветеран спецоперации Алексей Афанасьев. По его словам, данная процедура дает гражданам отличную возможность самостоятельно определить будущих участников избирательной кампании.

Свой выбор сделал и председатель Гуковской городской Думы Борис Трофимов, являющийся многократным рекордсменом и чемпионом мира по пауэрлифтингу.

— Предварительное голосование — это механизм прямого волеизъявления, который определяет, какие кандидаты будут представлять партию на выборах в Госдуму и других уровнях, — отметил он.

К процедуре отбора подключился Почетный донор России, член общественного совета партпроекта «Здоровое будущее» на Дону Андрей Тарасов. Он выразил уверенность в том, что это событие является важнейшей частью политической жизни страны.

Активно голосуют и жители сельских территорий региона.

— Предварительное голосование — это способ определить кандидатов, которые пойдут от партии на предстоящие выборы в Государственную думу. Примите участие в электронном голосовании. Все вместе мы сформируем достойную команду, — добавила библиотечный работник из Каменского Ирина Каракулькина.

Регистрация избирателей продолжится до 29 мая на цифровой платформе предварительного голосования, там же есть информация о кандидатах.