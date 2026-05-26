В Ростове выбрали подрядчика по поверке электросчетчиков

Проводить поверку электросчетчиков в многоквартирных домах Ростова-на-Дону будет новый подрядчик. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Теперь поверкой займется ООО «Фреш Энерго». Гарантирующий поставщик напоминает: процедура для жителей многоквартирных домов бесплатна. Потребителю нужно лишь предоставить доступ к счетчику в согласованную дату.

Если специалистов не пустят дважды, плату за свет начнут рассчитывать по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5, что приведет потребителей к лишним расходам.

Уточняется, что сотрудники всегда имеют при себе удостоверение с фото, подписью и печатью, а также доверенность от ресурсоснабжающей организации. По требованию они обязаны предъявить эти документы.

— Важно: специалисты никогда не запрашивают ИНН, СНИЛС, паспортные данные, пароли от «Госуслуг». При сомнениях информацию о подрядчике можно проверить на официальном сайте, — обратили внимание в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Добавим, результаты поверки публикуют в Федеральном информационном фонде на портале ФГИС «АРШИН». Актуальные данные по лицевому счету доступны в личном кабинете и мобильном приложении гарантирующего поставщика.