Две женщины пострадали при ракетной атаке на Таганрог в ночь на 27 мая

Ракетная атака принесла повреждения в Таганроге, два человека оказались в больнице.

Две женщины пострадали после ракетной атаки на Таганрог в ночь на среду, 27 мая. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

- Утром при отражении воздушной атаки силы ПВО уничтожили ракету в небе над Таганрогом. Однако на земле не обошлось без последствий. Обломки упали на улице Циолковского. От них загорелись автомобили. В результате пострадали две женщины. Обе доставлены в больницу. Одна из них находится в тяжелом состоянии, - рассказал глава региона.

Врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье пострадавших. Губернатор выразил им глубокое сочувствие и пообещал оказать всю необходимую помощь.

