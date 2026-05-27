Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 мая 2026 4:07

Две женщины пострадали при ракетной атаке на Таганрог в ночь на 27 мая

Одна из пострадавших после ракетной атаки на Таганрог женщин находится в тяжелом состоянии
Татьяна ТИХОНОВА
Ракетная атака принесла повреждения в Таганроге, два человека оказались в больнице.

Ракетная атака принесла повреждения в Таганроге, два человека оказались в больнице.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Две женщины пострадали после ракетной атаки на Таганрог в ночь на среду, 27 мая. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

- Утром при отражении воздушной атаки силы ПВО уничтожили ракету в небе над Таганрогом. Однако на земле не обошлось без последствий. Обломки упали на улице Циолковского. От них загорелись автомобили. В результате пострадали две женщины. Обе доставлены в больницу. Одна из них находится в тяжелом состоянии, - рассказал глава региона.

Врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье пострадавших. Губернатор выразил им глубокое сочувствие и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram