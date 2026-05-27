Мусульмане Ростова собрались в мечети на Курбан-байрам 27 мая

В Ростове главные торжества проходят утром и днем 27 мая.

Мусульмане Ростова собрались в мечети на Фурмановской улице 27 мая, чтобы отметить праздник Курбан-байрам. Как сообщается на сайте Центрального духовного управления мусульман Ростовской области, богослужение началось в 7:00.

Напомним, Курбан-байрам — один из главных исламских праздников, завершающий хадж. В 2026 году он начался 26 мая после захода солнца и продлится три дня.

В Ростове главные торжества проходят утром и днем 27 мая. Важная часть обряда — ритуальное жертвоприношение. Однако в черте города, включая общественные места, оно запрещено.

- Продавать жертвенных животных и приносить их в жертву у мечетей и в других не предназначенных для этого местах нельзя. Совершать обряд разрешается только на специальных площадках, - предупредили верующих в Центральном духовном управлении.

