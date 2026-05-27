Дополнительный поезд в Крым запустили через Ростовскую область с 27 мая

Дополнительный поезд из Москвы в Крым запустили через Ростовскую область.

Дополнительный поезд в Крым через Ростовскую область запустят с 27 мая. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

В первый рейс отправился двухэтажный поезд «Таврия» №167/168. Он курсирует один раз в четыре дня. Маршрут проходит через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.

Из Москвы состав отправляется в 14:40. В Ростове останавливается в 6:12 следующего дня, а в Симферополь прибывает к 20:20. Время в пути составляет 29 часов 40 минут.

Обратно поезд выезжает из Симферополя в 13:10. В Москву прибывает в 18:24 следующего дня. Дорога занимает 29 часов 14 минут.

