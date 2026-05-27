Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2026 8:35

Жительницу Азовского района осудили на пять лет за поджог военкомата

Южный окружной военный суд вынес приговор за попытку совершения террористического акта в Ростовской области
Екатерина ПОПОВА
Южный окружной военный суд вынес приговор за попытку совершения террористического акта в Ростовской области.

Южный окружной военный суд вынес приговор за попытку совершения террористического акта в Ростовской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области вынесли приговор жительнице Азовского района. Она была признана виновной в попытке совершения террористического акта. Преступление произошло в декабре 2024 года.

По данным следствия, женщине позвонил неизвестный через мессенджер. Он убедил ее взять кредит, а затем, угрожая уголовной ответственностью, склонил к поджогу военкомата. Она изготовила емкость с легковоспламеняющейся смесью, пришла к зданию военкомата в Азове, подожгла ее и бросила во входную дверь. После возгорания женщину задержали полицейские.

Южный окружной военный суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двоих молодых людей осудили за попытку поджога военных комиссариатов в Ростове