Жительницу Азовского района осудили на пять лет за поджог военкомата

Южный окружной военный суд вынес приговор за попытку совершения террористического акта в Ростовской области.

В Ростовской области вынесли приговор жительнице Азовского района. Она была признана виновной в попытке совершения террористического акта. Преступление произошло в декабре 2024 года.

По данным следствия, женщине позвонил неизвестный через мессенджер. Он убедил ее взять кредит, а затем, угрожая уголовной ответственностью, склонил к поджогу военкомата. Она изготовила емкость с легковоспламеняющейся смесью, пришла к зданию военкомата в Азове, подожгла ее и бросила во входную дверь. После возгорания женщину задержали полицейские.

Южный окружной военный суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

