Полиция провела рейд на Центральном рынке Ростова

На Центральном рынке Ростова изъяли более 74 кг рыбной продукции без документов и с нарушением норм.

Сотрудники полиции совместно с Россельхознадзором, ветуправлением и Роспотребнадзором провели рейд на Центральном рынке Ростова-на-Дону в рамках операции «Путина-2026». Об этом сообщили в пресс-службе донского Главка.

В этот раз в торговых павильонах изъяли более 37 кг рыбной продукции без ветеринарных документов. Еще 37,5 кг вяленой рыбы изъяли из-за нарушения температурного режима и санитарных норм. Были возбуждены два административных дела.

Специалисты также отобрали десять проб для микробиологического исследования.

