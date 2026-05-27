Использование образа Волка из мультфильма обошлось ростовскому ИП в 10 тысяч рублей

Ростовский предприниматель заплатит десять тысяч рублей за использование образа Волка из мультфильма.

Индивидуальный предприниматель из Ростова выплатит штраф в размере десяти тысяч рублей киностудии. Причиной стало использование известного персонажа из мультфильма без разрешения правообладателя.

В марте киностудия обратилась в арбитражный суд Ростова с иском. Компания требовала компенсацию за незаконное использование образа Волка из мультфильма.

Стороны пришли к мировому соглашению и урегулировали спор во внесудебном порядке. После этого арбитражный суд прекратил производство по делу.

