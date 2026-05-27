Более 1,5 тысячи предпринимателей прокачали устойчивость на Бизнес-Фесте в Ростове

В Ростове более 1,5 тысячи владельцев малого и среднего бизнеса, самозанятых и стартаперов «прокачали устойчивость» на Бизнес-Фесте.

Стоит отметить, что именно Донская столица второй год подряд открывает всероссийскую серию образовательных фестивалей Сбера. В 2026 году их главная тема — «Устойчивость бизнеса». На мероприятии в «ДонЭкспоцентре» участники обсуждали, как сохранить стабильность компании и партнерские отношения, а также обеспечить финансовую прочность.

Перед гостями выступили ведущие эксперты: инвестбанкир Евгений Коган, CEO сервиса «ЕдуЕм» Владимир Сердюков и основатель сети «Шаурма Shop» Андрей Яковер. Предприниматели разобрали реальные кейсы, получили практические инструменты и задали вопросы спикерам.

Замруководителя ростовского отделения банка Антон Усачев отметил: для него честь второй год подряд открывать всероссийскую серию фестивалей именно в донской столице — деловом центре Юга.

— С банком сотрудничают почти 100 тысяч местных предпринимателей, то есть каждый второй бизнес в регионе. И наша задача — не просто дать знания, а создать пространство для прямого общения с теми, кто уже прошел непростые этапы роста. Уверен, участники ушли не только с идеями, но и с готовыми инструментами для их реализации, а также с внушительным списком полезных контактов.

Помимо образовательной программы, на стенде банка можно было подключить полезные сервисы, получить консультации по отраслевым решениям и господдержке. Особой популярностью пользовались нетворкинг-сессии. Там участники обменивались опытом, находили партнеров и инвесторов.

Следующие фестивали пройдут в Барнауле, Владивостоке, Уфе и Минеральных Водах.