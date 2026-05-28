Как ИИ помогает бороться с опустыниванием и управлять стройкой на Юге России

Умные алгоритмы искусственного интеллекта на юге России берутся за задачи, которые еще недавно казались несовместимыми: от спасения степей до мгновенного подбора отеля для путешественников и экспертизе при строительстве жилья.

В Калмыкии запустили пилотный проект по борьбе с опустыниванием. Нейросеть от Сбера анализирует спутниковые снимки и учится видеть изменения почвы, безошибочно определяя участки, где земля критически истощена. ГигаЧат Бизнес моделирует обстановку на годы вперед и подсказывает аграриям, как вернуть полям плодородие. Опыт Элисты оказался востребован: в 2026 году на Кавказском инвестиционном форуме Ставрополье заключило соглашение о запуске аналогичного мониторинга у себя.

Меняется и строительный комплекс. В Таганроге при возведении нового жилого квартала используют сразу трех цифровых ассистентов. Один сверяет объемы работ со сметами, исключая переплаты, второй мгновенно находит ошибки в документах, а третий помогает юристам решать правовые вопросы.

Нейросети активно перестраивают и туриндустрию. В Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье заработали «Турпомощники». Цифровые гиды берут на себя планирование поездки: выясняют вкусы гостя и за секунды формируют подборку достопримечательностей, ресторанов и отелей.

— Решения на основе искусственного интеллекта перестают быть технологией будущего и становятся повседневным инструментом — для студента, разбирающего сложную тему, для фермера в Калмыкии, спасающего землю от опустынивания, и для крупного застройщика, который хочет строить быстрее, прозрачнее и без лишних переплат, — говорит директор управления по ИИ-трансформации и техническому развитию клиентов Юго-Западного банка Сбербанка Виктория Гаркина.