В Ростове из-за штормового ветра пострадали люди и повреждены машины

Штормовое предупреждение продлится в Ростове-на-Дону до 28 мая.

В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра до 20–25 метров в секунду были зафиксированы случаи падения деревьев и крупных веток. В результате пострадали несколько человек, им оказали медицинскую помощь. Также нанесен ущерб автомобилям. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Известно, что непогода сохранится до 28 мая.

Александр Скрябин призвал горожан быть внимательными и осторожными, не парковать машины под деревьями и конструкциями. В экстренных ситуациях необходимо звонить в службу «112».

