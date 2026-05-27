НовостиОбщество27 мая 2026 14:02

В Ростове все автобусы оснащены кондиционерами, а троллейбусы — только на 30%

В администрации Ростова сообщили об уровне оснащения общественного транспорта кондиционерами
Екатерина ПОПОВА
В администрации Ростова сообщили об уровне оснащения общественного транспорта кондиционерами.

В администрации Ростова сообщили об уровне оснащения общественного транспорта кондиционерами.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Ростова-на-Дону сообщили, что кондиционеры установлены во всех городских автобусах. В трамваях укомплектованность составляет 77%, а в троллейбусах — только 30%. Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на администрацию Ростова.

По условиям муниципальных контрактов перевозчики обязаны выпускать на линию транспорт с исправными кондиционерами, за нарушения предусмотрены штрафы. Исключение составляет маршрут №38, где кондиционеры не предусмотрены временным контрактом. Водителей, которые не включают кондиционер, не штрафуют, но при большом количестве жалоб пассажиров они могут лишиться премии.

В ближайшее время на маршруты выйдут 90 новых автобусов, приобретенных при поддержке областного правительства. Новая техника оснащена системой кондиционирования, адаптированной к жаркому ростовскому лету.

