В Ростове все автобусы оснащены кондиционерами, а троллейбусы — только на 30%

В администрации Ростова сообщили об уровне оснащения общественного транспорта кондиционерами. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Ростова-на-Дону сообщили, что кондиционеры установлены во всех городских автобусах. В трамваях укомплектованность составляет 77%, а в троллейбусах — только 30%. Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на администрацию Ростова.

По условиям муниципальных контрактов перевозчики обязаны выпускать на линию транспорт с исправными кондиционерами, за нарушения предусмотрены штрафы. Исключение составляет маршрут №38, где кондиционеры не предусмотрены временным контрактом. Водителей, которые не включают кондиционер, не штрафуют, но при большом количестве жалоб пассажиров они могут лишиться премии.

В ближайшее время на маршруты выйдут 90 новых автобусов, приобретенных при поддержке областного правительства. Новая техника оснащена системой кондиционирования, адаптированной к жаркому ростовскому лету.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области оценили новую модель автобусных перевозок к СНТ