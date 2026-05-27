Цифровая точка кипения: «Ростелеком» объединил 1 600 участников форума «Молодая волна»

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в четырнадцатый раз подряд обеспечил цифровую инфраструктуру окружного молодежного форума «Молодая волна». На всей территории проведения мероприятия национальный провайдер развернул сеть Wi-Fi. Кроме того, компания организовала в собственном шатре пространство, где работала онлайн-платформа «Нейрошлюз», проходили кибертурниры и образовательные встречи с экспертами.

Две смены форума собрали около 1,6 тыс. молодых людей из регионов юга России, включая Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Форум проводился на базе детского оздоровительного комплекса «Спутник» в Неклиновском районе Ростовской области.

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Для каждой смены участников форума в шатре «Ростелекома» проходили интеллектуальные командные игры, вокальные батлы, образовательные лекции о правилах цифровой гигиены, принципах работы нейросетей на базе платформы «Нейрошлюз» и кибертурниры по игре «Мир танков». Сражения разворачивались на четырех игровых местах, а волонтеры знакомили гостей с тарифом «Игровой», который обеспечивает приоритетный доступ к популярным онлайн-играм. Участники форума также получали промокоды на бесплатный доступ к Wink и образовательной платформе «Ростелеком Лицей».

Андрей Прищемихин, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Четырнадцать лет партнерства с форумом — это показатель того, что мы не просто оказываем услугу, а вкладываемся в долгосрочные отношения с молодежью. Сегодняшние участники через несколько лет станут специалистами, предпринимателями, управленцами. И нам важно, чтобы уже сейчас они знали: современные технологии — это не абстрактные категории, а конкретные возможности для развития, творчества и профессионального роста».

Образовательная программа форума включала 11 тематических треков, среди которых «Найди призвание», «Дерзай и открывай», «Расскажи о главном» и «Создавай и вдохновляй». Эксперты «Ростелекома» дополнили ее прикладными знаниями о востребованных цифровых компетенциях.

Заместитель директора окружного молодежного образовательного форума «Молодая волна» Александр Кривоусов: «С «Ростелекомом» мы прошли путь от технического партнерства к настоящей синергии. Компания глубоко погружается в программу, предлагает темы и форматы, которые по-настоящему увлекают молодежь. Благодаря такому сотрудничеству технологии превращаются в часть образовательного процесса — это особенно ценно для форума, который стремится идти в ногу со временем».

«Ростелеком» традиционно поддерживает молодежные образовательные форумы на юге России, в числе которых «Ростов», «Машук» и другие. Подробнее о направлениях партнерства можно узнать на официальном сайте компании.

Реклама. ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388