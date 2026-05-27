С 1 июня семьи Ростовской области с низкими доходами смогут получить новую выплату

С 1 июня жители Ростовской области смогут подать заявление на новую ежегодную семейную выплату. Мера поддержки предназначена для семей с невысокими доходами. Право имеют работающие родители, опекуны и попечители с двумя и более детьми до 18 лет. Об этом сообщили на сайте СФР по Ростовской области.

Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум в регионе — 25 003,5 рубля. При рассмотрении учтут доходы семьи за 2025 год. Размер выплаты рассчитают индивидуально.

Специалисты сравнят фактически уплаченный НДФЛ по ставке 13% с налогом по ставке 6%, разница и станет суммой выплаты.

