НовостиОбщество27 мая 2026 15:14

С 1 июня семьи Ростовской области с низкими доходами смогут получить новую выплату

Социальный фонд Ростовской области откроет прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату
Екатерина ПОПОВА
Социальный фонд Ростовской области откроет прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату.

Социальный фонд Ростовской области откроет прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня жители Ростовской области смогут подать заявление на новую ежегодную семейную выплату. Мера поддержки предназначена для семей с невысокими доходами. Право имеют работающие родители, опекуны и попечители с двумя и более детьми до 18 лет. Об этом сообщили на сайте СФР по Ростовской области.

Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум в регионе — 25 003,5 рубля. При рассмотрении учтут доходы семьи за 2025 год. Размер выплаты рассчитают индивидуально.

Специалисты сравнят фактически уплаченный НДФЛ по ставке 13% с налогом по ставке 6%, разница и станет суммой выплаты.

